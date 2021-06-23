«Искож» получит 50 миллионов на модернизацию производства

Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил 10 займов на реализацию проектов в регионах РФ.

Деньги получат Москва, Красноярский и Пермский край, Волгоградская, Тульская, Челябинская и Кировская области. Общий объем выделенных средств составит 1,2 миллиарда рублей.

В Кировской области получателем льготного займа станет завод «Искож». Предприятие получит более 50 миллионов рублей на развитие производственной линии резиновых напольных покрытий для животноводческих комплексов.

Общая стоимость проекта составит 105,6 миллиона. Треть этой суммы одобрил федеральный фонд развития промышленности. Еще 15,3 миллиона «Искож» получит в виде софинансирования от областного фона развития промышленности .

Деньги пойдут на модернизацию производства напольных покрытий для животноводческих комплексов и манжет люков стиральных машин. Вложения позволят нарастить мощности по производству покрытий на 550 тонн в год, а изделий для бытовой техники – на 100 тонн. Также будет сокращен расход сырья и снижены затраты на утилизацию брака. На самом предприятии появится 8 новых рабочих мест.

Покупателями продукции завода станут крупные сельхозпроизводители и производители бытовой техники Candy, Haier и Beko.