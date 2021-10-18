Истобенские огурцы и нолинские пряники претендуют на лучший вкус России

3 кировских бренда стали участниками II национального конкурса продуктов «Вкусы России».

Претендентами на победу в конкурсе стали 3 производителя: «Вятич», «Истобенские соления» и «Нолинская кондитерская фабрика». Поддержать их смогут все кировчане.

Онлайн-голосование за вкусы России стартует 20 октября на сайте russiantastes.ru. Оно продлится до 7 ноября. Найти нужного участника можно будет как по бренду, так и по субъекту РФ.

Количество заявок достигает 720. Кроме вятских брендов, среди участников 2021 года есть пономаревские арбузы, донской моченый терн, селигерский морс, байкальские вафли, таймырская бастурма из оленины, соль из Костромы, карельские калитки, колымский иван-чай и многое другое. У каждого бренда есть небольшое описание с уклоном в историю.

Конкурс «Вкусы России» был запущен в 2020 году. Тогда в нем приняли участие 500 брендов из 79 областей. От Кировской области в проекте также участвовали 3 бренда.

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