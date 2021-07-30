Истобенский огурец-2021 перенесли еще на 2 недели

Ранее организаторы праздника сообщали, что он состоится 31 июля в режиме онлайн. Однако из-за неблагоприятной эпидобстановки решено о его переносе.

Истобенский огурец-2021 перенесли ориентировочно еще на 2 недели. То есть все, кто ждал анонсированное проведение этого праздника в онлайне, теперь подождут еще. Новой информации о сроках, которая появится позднее. Напомним, планируется, что одним из самых ярких событий праздника в Истобенске станет открытие скульптуры Огурца на главной площади села.

На снимке газеты «Искра»: глава Истобенского сельского поселения Людмила Одегова на фестивале «Истобенский огурец» 2020 года. Который также состоялся online.