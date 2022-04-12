Историческую часть Кирова топит аммиачными водами

В исторической части Кирова появился канализационный «родник». Об этом сообщили местные жители.

«Родник» бьет из-под земли на улице Спасской, 5. Оттуда ароматная вода растекается по улице Пристанской. Из-за этого в районе лестницы, ведущей к Вечному огню, пахнет канализацией. Периодически ручьи вытекают и на Спасскую.

Жители района не раз жаловались в администрацию. Проводились ремонтные работы, но через некоторое время «родник» вновь пробивался из-под асфальта.

Общественники выехали на место, чтобы взять пробы воды. Анализы показали превышение предельно допустимой концентрации аммиака, хлоридов и нитратов.

— Это говорит о том, что по улице Спасской действительно бегут канализационные стоки. Вполне вероятно, что нечистоты вместе с талой водой попадают в Вятку, — отмечают в ОНФ.

По результатам проверки общественники направили обращение в горадминистрацию.