История возникновения шарфа

Шарф – классический элегантный аксессуар с богатой историей, вневременный символ комфорта и стиля. Шарфы носили с давних времен. Первые образцы восходят к Древнему Египту, где они были символом высокого статуса, обозначавшим благородство и королевскую власть. Ещё в 1350 г. до н. э. египетская царица Нефертити носила тонкий шёлковый шарф под головным убором в форме конуса. В Китае шарф изначально был частью военной формы. Около 1000 г. до н. э. прямоугольные куски ткани с бахромой, похожие на шарфы, обнаружены на скульптурах китайских солдат. Около 230 г. до н. э. во время правления китайского императора Цинь Шихуанди солдаты носили тканевые платки, обозначающие их воинские звания.

Военные в Древнем Риме около 10 г. н. э. носили льняной или шерстяной шарф focale (один из предшественников галстука) в качестве шейного платка для защиты шеи от натирания брони. Льняная повязка на шею «судариум» (sudarium от латинского «потовая ткань»), завязанная на талии или на шее, применялась как носовой платок для вытирания пота с шеи и лица в жаркую погоду или во время физических упражнений.

В 17 веке шарфы носили хорватские солдаты всех рангов, находящиеся на службе во французских войсках. Разница в званиях обозначалась с помощью материала: офицеры носили шелковые шарфы, солдаты – хлопковые. Аксессуары хорватских военных вошли в парижскую моду и стали предшественниками галстука. Французские шейные украшения вырезали из длинной полосы белой ткани, обычно украшенной вышивкой или кружевом. Шарф был особенно популярен во времена Французской революции, когда он увеличивался в размерах и принимал экстравагантный вид, иногда скрывая нижнюю половину лица. Во время революции галстук иногда окрашивали в разные цвета, чтобы продемонстрировать приверженность определенной стороне.

С тех пор шарфы начали входить в мужскую и женскую моду. По преданию, Наполеон Бонапарт в 1786 г. отправил своей первой жене Жозефине де Богарне кашемировые шарфы из Индии во время своего путешествия. Предположительно в 1783 г. третий герцог Краковский создал первый вязаный шарф. Широкой популярности аксессуар достиг после восхождения на престол королевы Великобритании Виктории в начале 1800-х годов. Она часто носила шелковые шарфы, которые вскоре стали модными среди знати. В викторианскую эпоху аксессуар стал атрибутом элитного общества, отличающим его от низших классов.

Шёлковый шарф в его современном виде впервые создал в 1937 г. французский дом моды Hermès, основанный бизнесменом, дизайнером Тьерри Эрмесом. Это был роскошный оригинальный платок ручной работы из прочного высококачественного шёлка, сотканного из шёлка-сырца из Китая, с фирменным графическим принтом бренда. После изобретения искусственного шёлка появилась более доступная альтернатива дорогостоящим шёлковым шарфам.

В начале 20 века помимо вязаных шарфов пилоты носили шёлковые шарфы во время полёта, поскольку мягкая эластичная ткань обеспечивала защиту от натирания шеи. В 1940-х годах хлопковые, льняные и шерстяные шарфы использовались в качестве основного функционального аксессуара для согревания шеи солдат, повязки на голову вместо женской шляпы, в качестве меры безопасности – женщины, работающие на фабриках, должны были покрывать волосы, чтобы они не попали в машины. К середине 20-го века шарф стал одним из самых необходимых и универсальных аксессуаров для мужчин и женщин.

Многие модные дома начали размещать свои логотипы, узоры на шарфах, отражая свой фирменный стиль и эстетику. Культовый клетчатый шарф с узором «тартан» от Burberry стал дополнением к их фирменному коричневому тренчу. Chanel выпускал платки с узором, имитирующим цепочки на своих сумках, и разместил большие переплетённые логотипы СС на аксессуарах. Крупные корпорации начали практиковать изготовление шарфов на заказ в качестве подарков для сотрудников и постоянных клиентов на праздники.

Шарфы с логотипами до сих пор являются одним из самых популярных брендирванных подарков. Это памятные, эксклюзивные вещи, которые указывают на престиж компании и со временем не утрачивают своей ценности.