Историю о кошке из Котельнича, которая спасла хозяйку, узнала вся страна

В Котельниче кошка по имени Василиса спасла хозяйку, у которой случился сердечный приступ. История была опубликована в сообществе «Типичный Котельнич» и разошлась по всей стране.

Как рассказала местная жительница Зоя Чикишева, в одну из мартовских ночей ей стало плохо с сердцем. По словам женщины, у нее – уже не в первый раз – начались перебои в работе сердечно-сосудистой системы. На помощь пришла кошка.

— Василиса, которая никогда даже не мяукает, можно сказать, завыла и забегала по мне и давай делать массаж! Слава богу, благодаря моей кошечке я опять с вами! – рассказала котельничанка.

Позитивная история стала достоянием крупных российских пабликов. У одного из сообществ, разместивших ее, — более 3,6 миллиона подписчиков. Тогда как в группе «Типичного Котельнича» состоят 47 тысяч человек.

Фото: vk.com/vkotle