Итоги 2021-го: о новых инвестпроектах, авиарейсах и дорогах

Чем запомнится уходящий год. Руководители министерств – о проектах, которые реализуются в области, о дорогах, по которым мы ездим, и об одном из главных богатств Вятке – лесе.

Областной транспорт: Победилово бьёт рекорды по пассажиропотоку

И.о. министра транспорта Кировской области Юрий Шевелёв подвёл итоги уходящего года и рассказал о планах на 2022-й

В этом году в регионе были выполнены дорожные работы на сумму свыше 7,8 млрд руб. Один из самых масштабных проектов – завершение строительства участка Опарино – Альмеж. Его протяжённость – 26,63 км. Общая стоимость работ составила 1 млрд руб.

В результате жители Лузского и Подосиновского районов получили прямое автомобильное сообщение с Кировом.

– Это большой плюс и для лесопромышленного комплекса, развития новых производств, и для экономики региона в целом, – прокомментировал Юрий Шевелёв.

Масштабные проекты

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершены работы на сумму более 3,3 млрд руб. В нормативное состояние приведено 253 км дорог (178 км – региональных и 75 км – Кировской городской агломерации). В областном центре началось строительство улиц Сурикова, Зеленина и 8 Марта.

В ремонтных и строительных работах применяются новые технологии и материалы – асфальтобетонные смеси и стыковочные ленты. Это позволяет свести к минимуму появление дефектов.

На 30% возросло финансирование обеспечения безопасности дорожного движения. По области установили и заменили 11 тыс. дорожных знаков, 12 км барьерных ограждений, 6 км сетей уличного освещения, 5 км тротуаров, 1,8 км пешеходных ограждений, 24 искусственных дорожных неровностей, 26 светофоров, нанесли 916 км дорожной разметки, обустроили семь пешеходных переходов, 6 остановок и шумовые полосы на 155 участках.

Помимо средств нацпроекта, на ремонт дорог выделялись деньги из бюджета региона, резервного фонда правительства РФ, а также субсидии.

В результате в уходящем году на территории области приведено в нормативное состояние 362 км дорог – самый большой объём за последние годы.

По словам Юрия Шевелёва, в 2022 году значительное внимание будет уделяться мостам, которые находятся в аварийном или предаварийном состоянии. В рамках нацпроекта планируется привести в нормативное состояние 173 км дорог и отремонтировать не менее 260,5 м мостовых сооружений. На эти цели будет направлено 3,9 млрд руб.

815 млн руб. потратят на обеспечение безопасности дорожного движения. Снижение смертности в результате ДТП – одна из приоритетных целей нацпроекта.

В приоритете – удобство

Основным видом транспорта на территории области по-прежнему является автомобильный (87% в общем объёме перевозок). В уходящем году транспортное обслуживание в регионе было организовано на 425 регулярных маршрутах (336 – межмуниципальные, 89 – муниципальные).

Открытие маршрута Киров – Йошкар-Ола обеспечило транспортную доступность областного центра для жителей Санчурского района. Кроме того, появился маршрут Киров – Лубягино.

Для организаций, занимающихся перевозкой пассажиров, за счёт субсидий закуплено 117 автобусов большого и малого класса.

– Мы хотим вывести перевозки общественным транспортом на новый уровень, чтобы пассажирам было удобно и комфортно, а также, чтобы удержать стоимость проезда на нынешнем уровне, – неоднократно подчёркивал председатель правительства области Александр Чурин.

Самолёты и поезда

В уходящем году аэропорт Победилово бьёт рекорды по пассажиропотоку – он увеличился на 60%. Это стало возможно благодаря открытию новых направлений и увеличению количества рейсов на существующих. Сейчас из Кирова можно улететь в Екатеринбург, Калининград, Калугу, Москву, Нарьян-Мар, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи и Уфу.

В ноябре аэропорт принял 300-тысячного с начала года пассажира.

В регионе активно развивается и пригородный железнодорожный транспорт. За январь – октябрь перевезено 2,4 млн пассажиров (+6,6% по сравнению с прошлым годом). Всего по области курсирует 91 пригородный поезд.

Более 3,3 млрд рублей – на такую сумму в 2021 году в регионе проведены работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

253 км дорог приведены в нормативное состояние.

178 км отремонтированных трасс – региональные участки.

75 км приведённых в порядок участков – Кировская городская агломерация.

Инвестпроекты уходящего года: фармацевтика, производство шин и удобрений

Министр экономического развития региона Наталья Кряжева – о наиболее значимых и интересных инвестпроектах 2021 года.

Лесная промышленность

– Кировская область – традиционно один из ведущих регионов в сфере лесной промышленности. Базовое предприятие отрасли – ООО «Вятский фанерный комбинат», который осуществляет приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов «Организация производства большеформатной продольной фанеры». Общий объём вложений за период с 2017 по 2022 годы составит порядка 4,1 млрд. рублей.

Также ООО «Мурашинский фанерный завод» реализует проект по модернизации производства берёзовой фанеры с объёмом инвестиций в 2018-2022 годах порядка 2,2 млрд. руб.

Минеральные удобрения

На территории Кировской области функционируют одни из основных в России производителей минеральных удобрений, отдельных марок фторполимеров – завод минеральных удобрений в г. Кирово-Чепецке (Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»), который в период с 2021 по 2024 годы реализует инвестиционный проект, объём инвестиций по которому – 1,1 млрд. рублей, и ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк», реализующий в период с 2016 по 2022 год инвестиционный проект с объёмом инвестиций 554 млн. рублей.

Производство шин

В области производятся шины автомобильные, резинотехнические изделия, искусственные кожи и изделия из пластмасс для различных отраслей промышленности и потребительского рынка. Ведущим предприятием отрасли являются ООО «Производственный комплекс «Киров Тайр», который в 2021-2022 годах реализует инвестиционный проект, направленный на увеличение мощности предприятия, предусматривающий увеличение выпуска шин (до 500 тыс. штук в год), повышение качества продукции, создание новых рабочих мест. Общий объём инвестиций составит 0,8 млрд. руб.

Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс также занимает весомую долю в экономике Кировской области. Инвестиционный проект АО «Актион Агро» по восстановлению здания инкубатория, корпусов выращивания кур-бройлеров и инфраструктуры птицефабрики, с общим объёмом инвестиций за период с 2019 по 2021 годы порядка 3 млрд. рублей.

ООО «Октябрьское» (Свечинский район) реализует крупный инвестиционный проект «Строительство молочно-товарной фермы на 8000 голов МРС» с общим объёмом инвестиций за период с 2020 по 2022 годы порядка 3 млрд. рублей).

Фармацевтика

На территории региона ООО «Нанолек» реализует 3 крупных проекта по реконструкции и модернизации биомедицинского комплекса в Оричевском районе Кировской области для расширения производимой номенклатуры биотехнологической продукции с общим объёмом инвестиций в период с 2021 по 2024 годы 5,6 млрд. рублей.

Сфера ЖКХ и благоустройства

В отрасли энергетики Кировским филиалом ПАО «Т Плюс» реализуется проект «Долгосрочная программа реконструкции тепловых сетей города Кирова на 2019 – 2053 годы» с объемом инвестиций – 24,7 млрд. рублей, по которому заключено концессионное соглашение. В 2020 году проект получил премию «Росинфра» в номинации «Лучший проект государственно-частного партнёрства в сфере ЖКХ и благоустройства».

Лесная отрасль: рост налоговых поступлений в 2,5 раза

И.о. министра лесного хозяйства Александр Ложкин – о работе отрасли в 2021-м году

Поступления в бюджет

Поступления налоговых и неналоговых доходов от лесного комплекса в бюджет Кировской области уже составили (данные учитывают 9 месяцев года) почти 4 млрд рублей, из них налоговые доходы – 2,6 млрд рублей, неналоговые доходы – более 1 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём налоговых поступлений увеличился практически в 2,5 раза. Рост обеспечен за счёт увеличения поступлений налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и налогов со специальным налоговым режимом.

Доходы от использования лесов увеличились на 377,1 млн. рублей, что в 1,5 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года.

Отдельно стоит отметить проведение аукционов, которые внесли опредёленный вклад в доходность лесного комплекса. По данным за 9 месяцев года, реализовано свыше 500 тысяч куб. метров древесины, получен доход в областной бюджет в размере 534 млн рублей.

В 2021 году за счёт средств субвенций из федерального бюджета заключены государственные контракты на выполнение работ по подготовке проектной документации лесных участков и межевых планов для уточнения местоположения границ данных лесных участков, что позволит дополнительно вовлечь в хозяйственный оборот лесные участки площадью 39,6 тысяч га.

Борьба с лесными пожарами

Пожароопасный сезон 2021 года был наиболее сложным за последние 5 лет. Несмотря на это все 150 лесных пожаров площадью около 550 га ликвидированы силами и средствами пожаротушения региона, огонь не распространился на земли населенных пунктов и объекты экономики.

Защита лесов

Санитарно-оздоровительные мероприятия лесов проведены на площади около 1 тысячи га леса. В лесах вырублено 773 аварийных деревьев, создающих угрозу для жителей региона, а также убрана неликвидная древесины на площади 1 га.

На площади 1870 га проведены профилактические мероприятия по защите лесов. Благодаря проведённым мероприятиям по защите лесов площадь погибших и поврежденных лесных насаждений к уровню прошлого года сократилась на 1270 га.