Итоги 5 лет: что думают о проделанной работе кировчане

Губернатор Кировской области Игорь Васильев выступил на пленарном заседании Законодательного собрания с отчётом о работе правительства региона за пять лет. Содокладчиком стал председатель правительства области Александр Чурин. Он рассказал подробно об итогах развития экономики региона.

Что думают о проделанной работе кировчане…

О дорогах

Никита Семиларский, руководитель сети кофеен «Coffee Like»:

— Я считаю, что стереотип о дорогах в Кировской области больше не актуален. Пермь, Кострома, Нижний Новгород — отправившись по любому из этих направлений, я не сталкиваюсь, как раньше, с «убитыми» дорогами.

В Кирове ещё есть участки второстепенных дорог в неудовлетворительном состоянии, но на главных улицах сейчас редко встретишь ямы. Изменения в лучшую сторону есть. Это факт!

О модельных библиотеках

Ольга Юрлова, председатель Кировского областного отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей России»:

— Очень радует появление модельных библиотек в Кировской области. Пространство в них устроено с современным комфортом и с учётом разного возраста посетителей.

Есть мобильные стеллажи в виде книжных домиков, стеллажи для игрушек, сиденья-пуфики, интерактивные доски и столы. Да много чего!

Для районов, где долгое время не имели возможности регулярно пополнять книжные фонды, появление модельных библиотек, конечно, важное и радостное событие.

О разумном снятии ограничений

Егор Поспелов, исполнительный директор объединения предпринимателей «Опора Россия» по Кировской области:

— Снятие ограничений для бизнеса, особенно малого, — это жизненно необходимые меры для его существования сегодня. Безусловно, это положительно сказывается на бизнес-климате в регионе и на благосостоянии семей сотрудников таких предприятий, а их тысячи.

Бизнес со своей стороны должен проявлять сознательность и ответственность в сегодняшней санитарно-эпидемиологической обстановке. В нашем регионе уже многие руководители делают всё для того, чтобы минимизировать последствия пандемии. Надеюсь, эта тенденция сохранится.

О решении кадрового вопроса

Дмитрий Ильин, кандидат исторических наук, политолог, заместитель декана факультета истории, политических наук и культурологии ВятГУ:

— Несомненно, правительством области за последние годы много сделано для решения кадровых проблем регионального здравоохранения. Но хотелось бы обратить внимание на ещё один аспект этого вопроса на периферии: важно не просто «завести» молодых специалистов в определённом количестве в районы, важно сделать так, чтобы они остались там надолго. Соответственно, подъёмные, целевое обучение — это прекрасно, но принципиально важно, чтобы у сотрудников медицинских организаций были дополнительные стимулы оставаться в системе.

О комплексном благоустройстве

Наталья Шедько, председатель Общественной палаты Кировской области:

— Я поддерживаю подход, о котором сказал губернатор, — необходимо осуществлять благоустройство в комплексе. Нередко мы слышим от жителей, что частичное благоустройство приводит к тому, что благоустроители либо нарушили другие элементы комфорта, либо оставили после себя грязь, мусор. Комплексный подход позволит спрашивать с подрядчиков не только за качество одного из элементов, а требовать законченности всех работ по благоустройству территории. Конечно, мы можем столкнуться с тем, что резко упадет количество дворов и домов, где проходят отдельные работы, но зато мы получим качество уже благоустроенных территорий и это тоже очень ценно и важно.

О развитии медицины

Александр Розуван, начальник Кировского областного госпиталя для ветеранов войн:

— Социально-экономическая ситуация в регионе меняется в лучшую сторону. Во многом это результат успешной реализации областным правительством национальных проектов. Обновляются здания медицинских учреждений, совершенствуется их оснащение, внедряются новые технологии, становятся лучше дороги, которые ведут к поликлиникам, больницам и госпиталям.

Как мне кажется, одно из наглядных подтверждений происходящих изменений — развитие медицинского туризма. Кировская область привлекает всё больше пациентов из других регионов России, которые едут к нам, чтобы получить квалифицированную помощь на самом высоком уровне.

Опрос провели Фёдор Курдявцев и Сергей Жилин