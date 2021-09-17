Итоги дня: явка 14,36%

Избирательные участки закрылись, бюллетени «законсервированы».

В 20:00 в Кировской области закрылись избирательные участки. Завершен первый день голосования.

Напомним, 18 и 19 сентября голосование на выборах депутатов Государственной Думы, Законодательного Собрания, представительных органов муниципалитетов продолжится. Оба дня избирательные участки также будут работать с 8:00 до 20:00.

Кировская областная избирательная комиссия сообщает, что по итогам первого дня голосования явка избирателей в регионе составила 14,36%.

По данным Центра общественного наблюдения за выборами, в течение дня серьезных нештатных ситуаций на избирательных участках не зафиксировано, жалоб от избирателей, кандидатов и политических партий не поступало.

По сообщениям наблюдателей, голосование проходило спокойно, в штатном режиме. Общественные наблюдатели непрерывно следят и за трансляцией с видеокамер в Центре наблюдения, который находится в здании «Инженериума».

Добавим, что происходящее на избирательных участках контролируют 5 659 наблюдателей и 949 видеокамер. Система видеонаблюдения продолжит работу и ночью, фиксация ведется круглосуточно.

После закрытия участков избирательные комиссии под прицелом видеокамер и при сопровождении наблюдателей провели «консервацию» бюллетеней – их выемку из урн и перемещение в сейф-пакеты. Каждый сейф-пакет запечатывается специальной индикаторной лентой, так что при попытке вскрытия на пакете останутся следы. Сейф-пакеты убирают в обычный сейф, где они будут храниться до момента подведения итогов.