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Подведены итоги дорожного аукциона на 224 млн рублей

Вадим Шабалин Новости, Общество

Подведены итоги аукциона на устройство слоёв износа на четырёх участках федеральных трасс на территории Кировской области.

На него заявились два участника: АО «Вятские автомобильные дороги» и ООО «Строительное управление-43», которое и было признано победителем. Цена контракта — 224 млн рублей.

В срок до 30 августа слои износа появятся на трассе «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар (участки с 227 по 237 км, с 237 по 240 км и с 265 по 285 км), а также на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь (459-461 км). Гарантийный срок — 2 года.

Заказчиком выступает ФКУ «Управление автомобильных дорог «Прикамье».

Фото news.rambler.ru

 

 

 

 

 

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Вадим Шабалин