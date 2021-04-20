Подведены итоги дорожного аукциона на 224 млн рублей

Подведены итоги аукциона на устройство слоёв износа на четырёх участках федеральных трасс на территории Кировской области.

На него заявились два участника: АО «Вятские автомобильные дороги» и ООО «Строительное управление-43», которое и было признано победителем. Цена контракта — 224 млн рублей.

В срок до 30 августа слои износа появятся на трассе «Вятка» Чебоксары – Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар (участки с 227 по 237 км, с 237 по 240 км и с 265 по 285 км), а также на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь (459-461 км). Гарантийный срок — 2 года.

Заказчиком выступает ФКУ «Управление автомобильных дорог «Прикамье».

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