В Кировской области назвали лучших экспортеров

В Кировской области подвели итоги традиционного конкурса «Экспортёр года».

В нём приняли участие 30 предприятий. Жюри оценивало их результаты, достигнутые в прошлом году.

Победители конкурса:

— «Экспортёр года в сфере промышленности» — ООО «Кировский завод электромагнитов «ДимАл»;

— «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» — ООО «Лебяжский завод растительных масел»;

— «Экспортёр года среди предприятий легкой промышленности и индустрии детских товаров» — ООО «Производственная фирма «Лель»;

— «Экспортёр года среди предприятий деревообрабатывающего комплекса и мебельной индустрии» — ООО «Верхошижемский фанерный комбинат»;

— «Экспортёр года среди предприятий высокотехнологичного производства» — ООО «Листрейд»;

— Экспортёр года среди производителей химических продуктов, изделий из пластика и косметической продукции» — ООО «МиКо»;

— «Экспортёр года в сфере услуг и IT-технологий» — ООО «Компания «ТрэйдСофт»;

— «Прорыв года» — ООО «Вертикаль».

Специальным призом от Виктора Медведкова, председателя кировского союза промышленников и предпринимателей,

за активное участие в экспортной деятельности награждены АО «Кирскабель», АО «Омутнинский металлургический завод» и ООО «Литон».

В рамках подведения итогов конкурса был организован круглый стол «Перспективы развития экспорта в новых условиях».

Организаторы конкурса — Центр поддержки экспорта и министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.

Фото Центра поддержки экспорта Кировской области.