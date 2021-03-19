В Кировской области назвали лучших экспортеров

В Кировской области подвели итоги традиционного конкурса «Экспортёр года».
В нём приняли участие 30 предприятий. Жюри оценивало их результаты, достигнутые в прошлом году.
Победители конкурса:
— «Экспортёр года в сфере промышленности» — ООО «Кировский завод электромагнитов «ДимАл»;
— «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса» — ООО «Лебяжский завод растительных масел»;
— «Экспортёр года среди предприятий легкой промышленности и индустрии детских товаров» — ООО «Производственная фирма «Лель»;
— «Экспортёр года среди предприятий деревообрабатывающего комплекса и мебельной индустрии» — ООО «Верхошижемский фанерный комбинат»;
— «Экспортёр года среди предприятий высокотехнологичного производства» — ООО «Листрейд»;
— Экспортёр года среди производителей химических продуктов, изделий из пластика и косметической продукции» — ООО «МиКо»;
— «Экспортёр года в сфере услуг и IT-технологий» — ООО «Компания «ТрэйдСофт»;
— «Прорыв года» — ООО «Вертикаль».
Специальным призом от Виктора Медведкова, председателя кировского союза промышленников и предпринимателей,
за активное участие в экспортной деятельности награждены АО «Кирскабель», АО «Омутнинский металлургический завод» и ООО «Литон».
В рамках подведения итогов конкурса был организован круглый стол «Перспективы развития экспорта в новых условиях».
Организаторы конкурса — Центр поддержки экспорта и министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области.
Фото Центра поддержки экспорта Кировской области.