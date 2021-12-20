Итоги выборов в Молодежный парламент Кировской области обсудят на рабочей группе

Итоги выборов в Молодежный парламент Кировской области VII созыва обсудят на рабочей группе. Об этом сообщили в пресс-службе ОЗС.

В выборах нового состава «молодежников» приняли участие 143 кандидата. В общей сложности за них проголосовали 5820 человек.

Голосование проходило на сервисе pos.gosuslugi. Оно завершилось 15 декабря в 23.59. Однако некоторые кандидаты не согласились с результатами и подали обращения в ОЗС. Для их рассмотрения была создана рабочая группа. В нее вошли депутаты Заксобрания и члены Молодежного парламента VI созыва.