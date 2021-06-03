Июнь в Кирове будет теплым, но не сразу

Первый летний месяц порадует кировчан достаточно теплой погодой, а осадков будет меньше обычного. При этом, по предварительным данным, вторая половина июня будет теплее первой. Такой прогноз опубликовала «Любительская метеорология в Кирове».

Среднемесячная температура воздуха в июне ожидается около нормы, которая составляет +16 градусов. Это теплее, чем май-2021, средняя температура по итогам которого составила +15 градусов.

Количество осадков в июне ожидается от 60 до 80 процентов нормы. При этом вполне могут прогреметь локальные грозы и пролиться ливни.

Первая декада месяца начнется с прохлады. После 4 июня ночные заморозки сменит теплый воздух, и погода станет по-настоящему летней (+23…+28 градусов). Затем в Кировскую область придет небольшое похолодание, которое окажется более мягким, чем ожидалось ранее: ночная температура опустится до +5 градусов, а дневная – до +15. Пик похолодания придется на 9 июня.

Вторая десятидневка ожидается на 1-2 градуса холоднее нормы. Третья же будет теплой благодаря антициклону, который установится над Уралом.

Таковы данные предварительного прогноза, который может измениться. Напомним, что долгосрочный прогноз погоды на май 2021 года не оправдался: месяц оказался теплым и сухим.