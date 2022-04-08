Из чего состряпаны новые блюда от фабрики фейков

Фейки и чудовищные провокации стали «визитной карточкой» украинско-западных идеологов, которые, не щадя живота, ведут информационную войну против России и разжигают русофобию.

Чтобы отличать правду от лжи, которая нескончаемыми потоками льется в интернете, читайте материалы платформы войнасфейками.рф.

Ошиблись целью?

Сегодня в украинских телеграм-каналах была распространена информация о том, что якобы российские войска нанесли удар ракетой «Искандер» по вокзалу в Краматорске.

Что произошло на самом деле?

В реальности по городскому вокзалу Краматорска ударили «Точкой У» — это устаревшая ракета, которая не используется Минобороны РФ и находится только на вооружении украинской армии. Российские войска во время проведения спецоперации не используют подобные ракеты. Отличительная особенность ее конструкции – решетчатые рули, которые видно на снимках с места обстрела.

Если сопоставить фото ракеты на земле и схему «Точки-У», будет очевидно, что удар нанесён именно этим типом оружия.

Специалисты предполагают, что целью украинских вооруженных сил, видимо, были позиции российских войск. Однако произошла ошибка наводки ракетной системы. Либо сбой в работе электроники привёл к самоподрыву старой ракеты, которая прилетела с юго-запада – это территория, контролируемая ВСУ.

Напомним, что ВСУ ранее уже пытались выдать удар по Донецку за работу нашей артиллерии.

Связь была, есть и будет

Ещё один сегодняшний фейк – это «страшилка» про то, что россияне якобы останутся без сотовой связи и интернета из-за износа телеком-оборудования. А поставки нового запрещены санкциями.

На самом деле минфин США вывел из-под антироссийских санкций телекоммуникационное и интернет-оборудование. Организациям и гражданам США разрешили экспорт и реэкспорт в Россию программного обеспечения, оборудования или технологий, связанных с общением через интернет. Об этом говорится в пресс-релизе минфина США.

Кроме того, в середине марта в ответ на санкции российское правительство сформировало меры поддержки телекоммуникационной отрасли, в первую очередь, операторов сотовой связи. Им предоставили возможность повышать тарифы на свои услуги пропорционально инфляции, освободили от необходимости соблюдать требования «закона Яровой» (хранить записи разговоров пользователей, передаваемый ими медиаконтент и SMS-сообщения) и необходимости строить сети четвертого поколения в небольших населенных пунктах и вдоль федеральных трасс. Все это снизит затраты представителей телеком-отрасли.

Дефицита лекарств и вакцин нет

Одна из самых болезненных тем, на которых спекулируют идеологи фабрики фейков, – поставки лекарств и вакцин. Сегодня в очередной раз муссируются слухи о том, что якобы

в Россию прекращаются поставки детских лекарств от астмы, а врачи жалуются еще и на нехватку вакцин.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов опроверг эту информацию. Все производители и поставщики лекарственных препаратов (в том числе иностранные) работают в штатном режиме. Объемы поставок полностью соответствуют заключенным контрактам и не будут снижаться.

Все профилактические вакцины в рамках национального календаря прививок имеются в достаточном количестве. Росздравнадзор дополнительно наращивает объемы выпуска части вакцин. Например, с 25 марта в гражданский оборот было выпущено более 366 тысяч упаковок вакцины Пентаксим (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита). Производитель подал заявление на ввод в гражданский оборот ещё более 200 тысяч упаковок. Так что предпосылок ни к дефициту лекарств, ни к дефициту вакцин нет.