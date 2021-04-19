Из горящего дома на Красина спасли человека

Большой пожар пытались потушить семь расчётов.

Кировчане, проживающие в микрорайоне Дружба, стали свидетелями страшного пожара. 17 апреля вспыхнул двухэтажный деревянный дом на улице Красина. Он находится совсем рядом с улицей Щорса. Проезжающие автомобилисты также видели случившегося.

Дом нежилой. Однако в момент пожара, там находился мужчина. Человек без определённого места жительства спокойно спал. Его удалось спасти.

На место происшествия выезжали семь пожарных расчётов. Спасатели боролись с огнём больше полутора часов. Удалось не допустить переноса огня на соседние строения.

Строение серьёзно пострадало. Обгорели стены, кровля на площади 30 квадратных метров. Пострадал автомобиль, припаркованный рядом с домом. У ВАЗ-2115 оплавился бампер, фары. Обстоятельства случившегося выясняются.

Фото: vk.com/zlo43