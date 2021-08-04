Из Кирова могут появиться авиарейсы до Казани и Минеральных вод

В 2021 году в Кировской области появились 4 новых авиамаршрута. Впереди – дальнейшее расширение географии полетов. Об уже сделанном и о новых авианаправлениях рассказали в правительстве области.

Как рассказал представитель компании «Руслайн» Александр Крутов, количество направлений полётов из Кирова значительно выросло за последние 3 года. Так, только в 2021 году стартовали рейсы в Екатеринбург, Сочи, Уфу и Калининград. За полгода новыми маршрутами воспользовались 12 тысяч пассажиров. Средняя загрузка рейсов составляет в среднем более 65 процентов, а летом доходит до 100.

— Результат хороший, притом, что большинство маршрутов абсолютно новые для региона. Поэтому мы заинтересованы в расширении маршрутов, — сказал Александр Крутов.

В настоящее время рассматривается запуск рейсов из Кирова в Казань, Нижневартовск, Самару, Минеральные воды и другие города.

— Наша цель — дальнейшее расширение географии авиамаршрутов. Это положительно сказывается на туристической и инвестиционной привлекательности Кировской области, — подчеркнул губернатор Игорь Васильев.

Вопросы по софинансированию новых авиарейсов будут проработаны с руководством других регионов, добавил председатель правительства Александр Чурин.

Обновится и сам аэровокзал. В 2022 году планируется начать масштабные работы по реконструкции здания аэропорта.