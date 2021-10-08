В ноябрьские праздники из Кирова в Москву и Питер пойдут дополнительные поезда

Со 2 по 7 ноября 2021 из Кирова в Москву и Санкт-Петербург запустят дополнительные поезда. Об этом сообщили в Кировском регионе ГЖД.

В северную столицу пойдут 2 дополнительных поезда №123/124. Из Кирова состав отправится 2 и 6 ноября в 10.52. В Питер он прибудет 3 и 7 ноября в 11.12. Из Санкт-Петербурга поезд будет отправляться 3 и 7 ноября в 16.02. В Киров став прибудет 4 и 7 ноября в 14.11

В Москву также пойдут 2 поезда №237/238. Из Кирова поезд отправится 3 и 7 ноября в 1.25. В Москву он прибудет в тот же день в 14.13. Обратно из столицы поезд пойдет также 3 и 7 ноября в 22.25. В Москву состав прибудет 4 и 8 ноября в 11.20.

Напомним, что в ноябре-2021 кировчане будут отдыхать с 4 по 6 число.