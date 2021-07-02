Из Кирова в Анапу запустили дополнительные поезда

Из Кирова до Анапы будут курсировать дополнительные поезда. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Поезд № 485/486 сообщением Киров — Нижний Новгород — Анапа будет отправляться 1, 6, 11, 16, 23 и 29 июля, 3, 8, 13 и 23 августа в 16:12. Из Анапы — 4, 14, 19 и 26 июля, а также 1, 6, 11, 16 и 26 августа в 1:25.

9 июля из Анапы в Киров можно будет отправиться еще на одном дополнительном поезде № 596/592 маршрутом Анапа — Киров — Пермь — Тюмень. Отправление — в 1:25, прибытие — 11 июля в 4:30.

С 3 июня по 17 сентября действует пассажирский поезд №501/502 сообщением Киров — Анапа, который отправляется по нечетным дням. Из Анапы он отправляется по четным дням с 6 июня по 20 сентября.

Кроме того, с 22 июня по 14 сентября курсирует поезд №531/532 Киров — Имеретинский Курорт. В обратном направлении он следует по нечетным дням с 25 июня по 17 сентября.

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