Первый рейс запланирован на 3 июня. Билеты на рейсы Сочи — Киров — Сочи уже можно приобрести.

Из Кирова в Сочи начнут летать самолёты авиакомпании Nordwind Airlines. Об этом сообщил её официальный сайт.

Рейсы будут осуществляться 3 раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам на самолётах Boeing 737-800.

N4-749 (вылет из Победилово в 17 часов 10 минут, прибытие в Сочи — в 20 часов 5 минут);

N4-750 (вылет из Сочи в 13 часов 20 минут, прибытие в Победилово — в 16 часов 10 минут).

Цены стартуют от 12582 рублей. Это самый дешёвый тариф — без багажа.

Фото: nordwindairlines.ru