Из Кирова вывезли 4500 кубометров снега за 10 дней

В Кирове продолжается уборка снега с проезжих частей и тротуаров. За прошедшие 10 дней на полигоны было вывезено 4500 кубометров снежных масс.

Как рассказали в ГДМС, в первую очередь снег вывозят с магистральных улиц – Воровского, Ленина, Карла Маркса, Октябрьского проспекта, а также с мостов и путепроводов. Это позволяет не допустить заужения проезжих частей и появления пробок.

В ближайшее время аналогичная работа начнется на второстепенных улицах. Чтобы не препятствовать автомобилистам, снегоуборочная техника выходит на дороги преимущественно по ночам.

Грейдеры отрезают снежный вал и формируют его для погрузки в самосвалы. Затем снег увозят на полигоны. В настоящее время их 2: в районе Биохимзавода и на улице Сосновой в Коминтерне.

Ранее мы писали, что к концу ноября в Кировской области вырастут 30-сантиметровые сугробы.