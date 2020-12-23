Из кировского двора угнали внедорожник стоимостью более 2 миллионов рублей

Обеспокоенная хозяйка сразу же обратилась в полицию.

Это преступление можно назвать «угоном года». Для того, чтобы поймать злоумышленников, потребовалось объединиться сотрудникам уголовного розыска Кировской и Пензенской областей.

Всё произошло в ночное время. Со двора одного из домов на улице Свободы неизвестные люди угнали автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Его стоимость более двух миллионов рублей. Хозяйка транспортного средства сразу же обратилась в полицию.

Началась проверка. В ходе неё выяснилось, что угон могли совершить люди из другого региона. Внедорожник нашли в городе Ижевске. Для задержания преступников кировские полицейские объединились с сотрудниками уголовного розыска Пензенской области. Подозреваемые были найдены. Оказалось, что они жители Санкт-Петербурга. Им по 35 лет. Ранее они уже привлекались у уголовной ответственности.

Сейчас подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается. Автомобиль вернули хозяйке. Девушка благодарит полицейских.

По её словам она очень расстроилась и была уверена, что машину смогут найти только через несколько лет. То, что ей вернули Land Cruiser буквально через неделю — заслуга кировских правоохранителей.

Ранее мы сообщали, что в Кировской области разыскивают водителя-убийцу.