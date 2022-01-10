Из Кировской области экспортировали 101 кг охотничьих трофеев

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю подвело итоги 2021 года.

На территории региона было проведено 194 проверки и 69 иных контрольно-надзорных мероприятий в сфере ветеринарного надзора. По их итогам возбуждено 744 административных дела, вынесено 112 предупреждений, выдано 745 требований и 46 предписаний. Сумма штрафов превысила 2,4 млн рублей.

Из оборота изъято 6,7 т потенциально небезопасной продукции животного происхождения, выявлено 145 уполномоченных лиц, допустивших нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий».

Сотрудники Россельхознадзора досмотрели 1 млн 402 тыс. куб. м лесопродукции, отгруженной за пределы области, 4,4 т кормовых добавок (в Азербайджан, Грузию, Молдову, Таджикистан, Украину) и 101,5 кг охотничьих трофеев (в страны Евросоюза, Аргентину, США, ЮАР).