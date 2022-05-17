Из Кировской области экспортировали 146 тонн торфа в ОАЭ

146,2 тонны торфа из Кировской области экспортировали в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В начале мая специалисты ведомства провели очередной досмотр крупной партии торфа весом 73,2 тонны. Проверка показала, что торф соответствует всем международным карантинным фитосанитарным требованиям.

Всего в 2022 году из Кировской области в ОАЭ было доставлено 146,2 тонны торфа. Торф применяется как удобрение, как топливо, а также как материал для получения лекарственных средств.

Ранее мы писали, что Кировская область экспортирует кормовые добавки и охотничьи трофеи.