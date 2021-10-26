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Из Кировской области экспортировали в Латвию 52 тонны толокнянки

Юлия Зорина Лучшее, Новости, Общество

Из Кировской области в Латвию отправилась первая крупная партия сушеной толокнянки. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Вес партии составил 52,1 тонны. Продукция была проверена сотрудниками ведомства и прошла лабораторный контроль. В ходе проверки вредных организмов в толокнянке обнаружено не было. Вся партия соответствует фитосанитарным требованиям.

Толокнянка – многолетний кустарник семейства вересковые. Ее применяют как в медицинских, так и в косметических целях. В листьях толокнянки содержится витамин С, эфирные масла и другие полезные вещества.  

Ранее глава областного минпромторга Владимир Сысолятин рассказал, что сегодня кировская продукция отправляется в совершенно экзотические страны. 

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Юлия Зорина