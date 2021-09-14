Из Кировской области экспортируют семена в Белоруссию и Германию

С начала года из Кировской области отправлено на экспорт 74 партии семян сельскохозяйственных растений общим весом 1400 тонн.

Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Вся продукция была осмотрена специалистами ведомства, карантинных организмов в семенах не обнаружено. Четыре фитосанитарных сертификата оформлено в Белоруссию и шесть — в Германию.

С начала сентября Россельхознадзор проконтролировал отправку в эти страны семян луговой овсяницы, вики (по 80 тонн) и донника (40 тонн).