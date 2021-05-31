Из Кировской области можно улететь в Калининград

Со 2 июня из Кировской области можно будет улететь в Калининград. Рейсы будет выполнять компания «Руслайн» 2 раза в неделю: по средам и субботам.

Как отметили в областном правительстве, несмотря на пандемию, в регионе продолжается работа по расширению сети авиамаршрутов. С января в Кировской области открылись 3 новых направления: Калуга, Екатеринбург и Уфа, а пассажиропоток увеличился. Перечисленные рейсы вошли в список субсидируемых маршрутов. Из федерального бюджета на их финансирование направлено 55 миллионов рублей.

Также с 31 мая самолеты из Кирова начнут летать и в Симферополь. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Северный ветер». Данный маршрут вошел в программу по обеспечению доступности перевозок и предполагает продажу льготных билетов. Льготами смогут воспользоваться россияне в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте 55+ и мужчины 60+, а также еще ряд категорий граждан, в том числе многодетные семьи. Стоимость билета для льготников составит 3550 рублей.

Как рассказывал ранее губернатор Игорь Васильев, в этом году в Победилово началось строительство новой стартовой аварийно-спасательной станции. Она появится взамен старой, уже не соответствующей современным стандартам. Стоимость строительства составит 121 миллион рублей.

Ранее мы писали, что в конце мая «Победа» запустила авиарейсы Киров — Сочи.