Из Кировской области пытались вывезти зараженную лесопродукцию

В Кировской области предотвращён вывоз заражённой лесопродукции в Марий Эл.

При досмотре баланса хвойных пород объёмом 87 кубометров сотрудники Россельхознадзора выявили повреждение древесины, присущее опасным вредителям рода Monochamus. Продукция транспортировалась из Фалёнок.

Лабораторной экспертизой была подтверждена заражённость груза карантинными вредителями — обнаружены две личинки большого чёрного елового усача в жизнеспособном состоянии.

Юрлицу выдано предписание о проведении обеззараживания продукции. Кроме того, его привлекли к административной ответственности.