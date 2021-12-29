Из Кировской области вывезли более 11 тыс. новогодних елей

С начала года из Кировской области в другие регионы вывезли свыше 11 тысяч елей.

Как сообщили в Россельхознадзоре, в общей сложности было оформлено 98 карантинных сертификатов.

Деревья отправлялись в Чувашию, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Пензенскую и Ростовскую области.

С 2008 года наш регион является карантинной фитосанитарной зоной по вредителям леса — есть риск их распространения на территорию других субъектов РФ. Поэтому вывоз новогодних хвойных растений разрешён только при наличии сертификата, подтверждающего их фитосанитарную безопасность.