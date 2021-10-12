Из Лянгасово в Киров будет ходить дополнительный вечерний автобус

Из Лянгасово в Кирове будет запущен дополнительный вечерний рейс. Автобус №101 будет отправляться из микрорайона в 17.55.

Дополнительный рейс был введен по просьбам жителей поселка Захарищевы. По вечерам дети сельчан не успевают на последний автобус после школьных занятий. Уроки заканчиваются в 17.30, а автобус уходит в 17.05. Поэтому администрация приняла решение ввести дополнительный рейс с остановкой в Захарищевых.

Ранее мы писали, что в Кирове автобусы перешли на зимнее расписание. Оно вступило в силу 11 октября.

Фото: ГТРК «Вятка»