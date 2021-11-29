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Из регионального дорожного фонда израсходовано 7 млрд рублей

Вадим Шабалин Новости, Общество

За 10 месяцев из регионального дорожного фонда Кировской области израсходовано 7 млрд руб.

Это 77% от запланированных на текущий год средств. Из них 2,7 млрд перечислено муниципальным образованиям.

Оплата происходит согласно предъявленным в отчётном периоде платёжным поручениям за фактически выполненные подрядчиками работы, принятые заказчиками.

Средства дорожного фонда распределены на следующие направления:

  • 2,7 млрд руб. — субсидии муниципальным образованиям на дороги местного значения;
  • 2,3 млрд руб. — на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования регионального значения;
  • 1,4 млрд руб. — на содержание дорог общего пользования регионального значения;
  • 438 млн руб. — на строительство и реконструкцию дорог общего пользования регионального значения;
  • 78,3 млн руб. — на иные расходы

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Вадим Шабалин