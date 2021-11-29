Из регионального дорожного фонда израсходовано 7 млрд рублей

За 10 месяцев из регионального дорожного фонда Кировской области израсходовано 7 млрд руб.

Это 77% от запланированных на текущий год средств. Из них 2,7 млрд перечислено муниципальным образованиям.

Оплата происходит согласно предъявленным в отчётном периоде платёжным поручениям за фактически выполненные подрядчиками работы, принятые заказчиками.

Средства дорожного фонда распределены на следующие направления: