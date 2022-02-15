Из Самары в Киров привезли 26 тонн жмыха, зараженного амброзией

В Кировскую область поставили 26 тонн подсолнечного жмыха, зараженного семенами сорняка. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Опасная партия, предназначавшаяся для поставки в Пижанский район, была обнаружена в феврале. Сотрудники ведомства проверили крупную партию жмыха, поступившего из Самарской области. Лабораторная экспертиза выявила семена карантинного растения – амброзии трехраздельной.

Семена оказались нежизнеспособными. Поэтому предприятию было разрешено использовать жмых на корм скоту, для чего он и предназначался.

Амброзия – весьма живучий сорняк, которые засоряет яровые и зерновые культуры. Является сильным аллергеном и способна иссушить почву, а также затруднить проведение уборки урожая культурных растений.

Ранее из Кировской области запретили вывозить древесину с усачами.