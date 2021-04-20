Из столовой котельничского техникума украли деньги

Вор ночью незаконно проник в помещение и похозяйничал в нём.

В минувшую субботу утром котельничским полицейским поступила информация о том, что ночью кто-то разбил окно техникума и проник в помещение столовой. Неизвестный забрал из кассы 2 тысячи рублей.

Полицейские провели осмотр места происшествия и комплекс розыскных действий и в результате вышли на след вора. Им оказался 65-летний котельничанин.

В отношении его завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с проникновением в помещение». Пожилому мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото: microinside.ru