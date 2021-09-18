Владимир Стариков: «Из всех голосов сложится общая картина»

По итогам первого дня голосования явка избирателей в Кировской области составила 14,36 процента. Среди тех, кто отдал свой голос в первый день, был тренер команды «Родина», завоевавшей бронзовые медали чемпионата России по хоккею с мячом, Владимир Стариков. Он рассказал «КП», почему результат выборов зависит от каждого кировчанина.

— Я проголосовал в пятницу. Мой избирательный участок рядом с домом — в спортклубе «Родина». Выборы очень нужны! Как мы будем определять свою дальнейшую жизнь, если не на них? А позиция «не пойду, от меня ничего не зависит» ошибочная, я её никогда не смогу понять и принять. Есть такое высказывание: «Океан состоит из капель». Так же и с выборами — важен каждый голос, а из всех голосов сложится общая картина, — поделился Владимир Дмитриевич.