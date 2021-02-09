Из-за холодов школьникам разрешили не ходить на учёбу

Представители образования дали разъяснения, при какой температуре юным кировчанам можно не выходить на улицу.

В Кировской области установилась морозная погода. Обычно для начала февраля подобная климатическая обстановка не характерна. Поэтому у родителей кировских школьников возник объективный вопрос, как в такой холод детям ходить на занятия.

Представители департамента образования всё разъяснили. Решение о том, идти в школу ребёнку или не идти, принимают сами родители. В приоритете здесь — безопасность и здоровье юных горожан.

Педагогический состав обязан организовать обучение для тех, кто пришёл на занятия, а также провести дистанционные уроки для тех, кто остался дома.

Не посещать учебное заведение могут младшие школьники, если температура на улице понизилась ниже -25 градусов или находится на отметке -25. Если столбик термометра упал до -30, на занятия допускается не ходить учащимся с 5 по 9 классы. 10, 11 классы не приходят в школу, если мороз достиг -35 градусов.

Фото: kirovpravda.ru