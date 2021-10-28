Из-за коронавируса суд над Быковым прошел в закрытом режиме

28 октября прессу не пустили на очередное судебное заседание по делу экс-мэра Кирова Владимира Быкова. Об этом сообщают «Бизнес-новости».

По информации издания, причиной закрытия суда для сторонних слушателей стала сложная эпидемиологическая ситуация. Из-за коронавируса в здание суда временно допускают только участников процесса.

На сегодняшнем заседании должен был состояться допрос депутата гордумы Владимира Журавлева. Однако, по словам судьи, Журавлев не смог явиться в суд из-за другого мероприятия.

Следующее заседание по делу Быкова состоится после окончания нерабочих дней. На предыдущем заседании были допрошены депутаты гордумы Андрей Гордеев и Татьяна Платунова.