Из-за коронавируса в Кирове отменили новогодний салют у ТРЦ «Макси»

В Кирове отменили новогодний салют, который должен был состояться 26 декабря у торгово-развлекательного центра «Макси» на Луганской. Об этом сообщается в группе ТРЦ.

Отменен и концерт с Дедом Морозом и Кикиморой Вятской. Такое решение принято из-за ситуации с коронавирусом.

— Мы очень хотели порадовать взрослых и детей, кировчан и гостей города, но, к сожалению, не можем провести в этом году концертную программу и организовать салют в связи с антиковидными ограничениями, — говорится в группе «Макси» «ВКонтакте».

Провести праздничные мероприятия в ТРЦ пообещали в следующем году. Ранее в группе «Макси» рассказали об изменениях в работе ТРЦ с 31 декабря по 1 января.