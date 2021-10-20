Из-за коронавируса в Кирове отменяют концерты и театральные представления

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Кирове начали отменять зрелищные мероприятия.

Одним из первых учреждений культуры об отмене мероприятий сообщил театр на Спасской. Руководство театра приняло решение перенести читку пьесы «Подлинная история фрёкен Хильдур Бок, ровесницы века» на 16 ноября, а спектакль «Череп из Коннемары» — на 9-е.

Зрители, которые не смогут прийти в театр в указанные даты, могут оформить возврат билетов.

— Ситуация с пандемией развивается по не самому оптимистичному сценарию. Всё больше заболевших. Всё больше тех, кого отправляют на карантин из-за контактов с теми, кто заразился, — говорится в группе театра.

Также в Кирове перенесен концерт певца Юрия Шатунова. Выступление было запланировано на 29 октября. Новая дата – 19 января. Билеты, купленные заранее, будут действительны.

Ушел на каникулы и кировский цирк. Информация об этом появилась в группе учреждения «ВКонтакте» 19 октября, правда, без объяснений причин.

— Дорогие друзья! Кировский государственный цирк на каникулах! Скоро мы вновь распахнём для Вас двери и удивим новой цирковой программой!

Позже в соцсетях появилось сообщение об отмене концерта «Диско 90-х», намеченного на 22 октября в цирке.

Ранее мы писали, что кировский предприниматель пообещал уволить сотрудников, которые не пройдут вакцинацию.

Фото: vk.com/theateronthespasskaya