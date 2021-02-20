Из-за морозов в районах Кировской области отменяют «Лыжню России»

В Уржумском районе массовый забег планировали провести 21 февраля.

Морозы внесли коррективы в спортивную жизнь жителей Кировской области. Так, в воскресенье, 21 февраля, в Уржуме планировали провести традиционную гонку «Лыжня России — 2021». Однако, как сообщает администрация Уржумского района, спортивный праздник решили перенести.

21 февраля мероприятие отменили. Провести его планируют через неделю, 28 февраля. По прогнозу погоды, к этому времени морозы уйдут из региона. Их сменит комфортная температура воздуха.

Традиционно, в массовых стартах участвуют и взрослые, и дети. Ограничений по возрасту нет. Чтобы как можно больше любителей активного образа жизни посетило «Лыжню России — 2021», и решено поменять дату. Известно, что старт гонки 28 февраля в Уржуме намечен на 11 часов. Церемония награждения и закрытия пройдёт в 13 часов.

К слову, областная «Лыжня России» состоялась в Перекопе 14 февраля.

Фото: urzhum.er.ru