Из-за ограничения ставок могут закрыться до четверти МФО

До четверти микрофинансовых организаций могут закрыться в России из-за законопроекта о снижении предельных ставок по микрозаймам.

Такое мнение высказал заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин.

22 ноября в Госдуму был внесён законопроект, ужесточающий правила выдачи микрозаймов. Согласно ему, максимально возможная ставка снизится с нынешнего 1% до 0,8% в день (до 292% годовых с нынешних 365%), а размер переплаты уменьшится с 1,5 до 1,3 изначальной суммы ссуды.

«В случае реализации законопроекта около трёхсот микрофинансовых организаций должны будут скорректировать свои бизнес-модели под новые правила, если они хотят и дальше оставаться на рынке. Думаю, если они этого не сделают, то их финансовый результат будет отрицательным и, соответственно, они вынуждены будут покинуть рынок принудительно»,- сказал Чистюхин.

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