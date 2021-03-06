Из-за потопа в центре Кирова троллейбусы поменяли маршрут

На улице Карла Либкнехта 6 произошла авария на водопроводе.

Сегодня днем случилась утечка из колодца Карла Либкнехта 6. Вода потоками хлынула на проезжую часть на ул. Профсоюзной. МУП «Водоканал» направили аварийную бригаду на место аварии для устранения утечки.

Для того, чтобы остановить потоп, пришлось отключить от водоснабжения 5 жилых домов по адресам: Профсоюзная 70,70а, Советская 67 а, К.Либкнехта 3,6. Для них организовали подвоз питьевой воды. Ориентировочное время включения 20:00.

Из-за потоков воды три троллейбусных маршрута: No 1,3,5 на три часа с 10:43 до 12:50 изменили свои маршруты движения, сообщил Денис Пырлог, директор АТП. Информация об этом передавалась на мониторинг пассажирского транспорта. Изменений маршрутов автобусов не было.

В пресс-службе администрации г. Кирова отметили, что до 20 часов бригады «Водоканала» планируют устранить аварию и вернуть в дома воду.

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Фото: t.me/lifepublic