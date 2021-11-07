Из-за теплой погоды отменили стартовый матч Чемпионата России по хоккею с мячом

Перед первым матчем Чемпионата России «Родина» — «Водник» прошло совещание, с участием представителей команд-соперниц, судей и руководства стадиона «Родина». Во время этой встречи было решено отменить матч по метеоусловиям.

Дело в том, что погода преподнесла сюрприз – вместо привычной для начала ноября минусовой погоды, в нашем городе тепло и дождливо. Из-за этого пострадал лёд. Если вчера команды еще смогли потренироваться на стадионе, то сегодня играть на нем невозможно.

Встреча кировчан с архангелогородцами была запланирована на 13 часов. Теперь ее судьбу определит Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России.

По Регламенту кировской «Родине» могут присудить техническое поражение.

Напомним, пару лет назад так же из-за непривычно теплой погоды отменили матч с сыктывкарским Строителем.

Фото:vk.com/vodnik29