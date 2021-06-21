Из-за жаркого кировского июня в природе произошли изменения

Жители региона уже снимают урожай первых ягод.

В Кировской области в этом году необычно жаркий июнь. По словам жителей, подобного не было уже давно. При этом температура у нас выше, чем на юге России. Когда там льют дожди, здесь светит яркое солнце и наблюдается дефицит осадков.

К слову, наступившая неделя также удивит жарой. Если верить синоптикам, то кировчан ждёт температура воздуха выше +30 градусов. Возможен непродолжительный дождь во вторник. На самом деле многие садоводы ждут хорошего дождя, который бы полил огород. Пока же это приходится делать самостоятельно. И тот, кто занимается тщательным поливом, уже получает первый урожай ягод.

Так, в регионе поспела клубника. Кировчане снимают её небольшими вёдрами. По отзывам владельцев огородов и садов, обычно клубника поспевает в начале июля. Но в этом году из-за тёплой погоды ягоды уже созрели. Кроме того, жители региона хвастаются садовой и лесной земляникой. Эта ягода тоже налилась.

Напомним, и май в Кировской области оказался тёплым. 14 и 15 мая в Кирове были побиты сразу два температурных рекорда.

Фото: ecosystema.ru