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Людмила Белоусова избрана председателем Яранской районной Думы

Вадим Шабалин Новости, Власть

Сегодня состоялось первое заседание Думы Яранского муниципального района шестого созыва.

На нём был избран председатель. Им стала Людмила Белоусова, заместителем — Виталий Царегородцев.

Белоусова родилась в 1951 году в Яранске, окончила среднюю школу № 2, медицинское училище по специальности «Медицинская  сестра», Кировский педагогический институт по специальности «Физическое воспитание», Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное управление».

Работала медсестрой участковой больницы в с.Никулята, директором ДК Яранского механического завода, заведующей отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации района. В настоящее время — директор Яранского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Фото gtrk-vyatka.ru

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Вадим Шабалин