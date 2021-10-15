Людмила Белоусова избрана председателем Яранской районной Думы

Сегодня состоялось первое заседание Думы Яранского муниципального района шестого созыва.

На нём был избран председатель. Им стала Людмила Белоусова, заместителем — Виталий Царегородцев.

Белоусова родилась в 1951 году в Яранске, окончила среднюю школу № 2, медицинское училище по специальности «Медицинская сестра», Кировский педагогический институт по специальности «Физическое воспитание», Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «Государственное управление».

Работала медсестрой участковой больницы в с.Никулята, директором ДК Яранского механического завода, заведующей отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации района. В настоящее время — директор Яранского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Фото gtrk-vyatka.ru