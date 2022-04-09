С 19 апреля по 13 мая изменится расписание электропоезда Киров — Яр.

Поезд № 6373 Яр — Киров будет отправляться в 6:21 и прибывать на конечную станцию в 9:39

Поезд № 6374 Киров — Яр будет отправляться в 2:37 и прибывать на конечную станцию в 5:51

Поезд № 6474 Яр — Глазов будет отправляться в 5:52 и прибывать на конечную станцию в 6:34

Поезд № 6376 Киров — Яр будет отправляться в 6:19 и прибывать на конечную станцию в 9:42

Ранее мы сообщали, что в Кировской области изменится расписание пригородных поездов