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Изменится расписание электропоезда Киров — Яр

Вадим Шабалин Новости, Общество

С 19 апреля по 13 мая изменится расписание электропоезда Киров — Яр.

  • Поезд № 6373 Яр — Киров будет отправляться в 6:21 и прибывать на конечную станцию в 9:39
  • Поезд № 6374 Киров — Яр будет отправляться в 2:37 и прибывать на конечную станцию в 5:51
  • Поезд № 6474 Яр — Глазов будет отправляться в 5:52 и прибывать на конечную станцию в 6:34
  • Поезд № 6376 Киров — Яр будет отправляться в 6:19 и прибывать на конечную станцию в 9:42

Ранее мы сообщали, что в Кировской области изменится расписание пригородных поездов

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Вадим Шабалин