Известного деятеля культуры из Кирова госпитализировали в Москве

Директора Большого театра 74-летнего Владимира Урина госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Инцидент произошел 16 октября. По данным издания, Урина увезли из дома на скорой с подозрением на сердечную недостаточность. В больнице медики выявили у него ряд нарушений в работе сердца — в просторечии сердечный приступ.

В клинике Урину сделали операцию и положили в реанимацию. В настоящее время состояние директора Большого театра оценивается как тяжелое.

Владимир Урин родился в Кирове в 1947 году. В 70-е возглавлял ТЮЗ. В 1995 году стал гендиректором Московского академического музыкального театра. С 2013 является директором Большого театра. В 2014 году Владимиру Урину было присвоено звание Почетного гражданина Кировской области.