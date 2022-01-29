Известный кировский художник Александр Мочалов отмечает 70-летие

29 января 70-летний юбилей празднует известный кировский художник Александр Мочалов.

Александр Петрович родился в 1952 году в Кирове. Окончил Кировское художественное училище и после службы в армии работал оформителем в кировском цирке, драмтеатре и театре кукол.

С 1972 года начал участвовать в выставках. Сначала в областных, а через несколько лет – в межрегиональных и всероссийских. В 1996 году вступил в Союз художников России. В 2011 году Александру Мочалову было присвоено звание заслуженного художника РФ.

К юбилею в Вятском художественном музее открылась персональная выставка художника под названием «Поле Куликово». Здесь собраны почти 100 работ Александра Мочалова, написанных за последние 30 лет.

Картины Александра Мочалова представляют собой фантастическую смесь абстракционизма и примитивизма – и вместе с тем невероятной глубины. Они красочны и эмоциональны, и их кажущаяся схематичность не обманет вдумчивого зрителя. Одним из творческих ориентиров живописца стал итальянский художник Амедео Модильяни.

— Я открыт всем влияниям – всё моё! Художник должен быть свободен во всём, в том числе и в выборе ориентиров, — так говорит про свое творчество Александр Мочалов.

Семья Александра Мочалова тоже относится к творческой интеллигенции Вятки. Первая жена художника, Людмила Суворова и одна из его дочерей, Александра Мочалова, — поэты, известные в Кирове и за пределами Кировской области.