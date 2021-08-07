Известный фотограф-анималист проведет мастер-класс в Кирове

Кировский фотохудожник Сергей Иванов расскажет любителям о правильной съёмке живой природы.

Завтра, в воскресенье, в 15 часов, в рамках фотовыставки «Первозданная Россия» (длится до 15 августа) Центр современного искусства «Галерея Прогресса» проводит встречу и мастер-класс с известным фотографом Сергеем Ивановым. Он поделится опытом съёмки в различных уголках планеты, от Земли Франца-Иосифа до мыса Доброй Надежды, от Командорских островов до архипелагов Шпицберген и Соловецкие острова. Ответит вопросы по особенностям съёмки животных.

Тяга к познанию природы у Сергея длится с детства. Он увлекался чтением писателей-анималистов, а фотоаппарат в руках стал тем волшебным инструментом, с помощью которого Сергей проник в скрытую от глаз обывателей жизнь и красоту живого мира. Получил специальность биолога-охотоведа, однако фотография оказалась более сильным увлечением. Результат – многочисленные публикации в России и за рубежом, выставки и участие в фотоконкурсах всех уровней, посвященных дикой природе.