Известный вятский предприниматель умер от коронавируса

Жители Кировской области скорбят о смерти Дмитрия Олюшина. Его близкие сообщили, где и когда пройдёт прощание с бизнесменом.

На днях стало известно, что в Москве на 45 году жизни скончался житель города Слободского Дмитрий Олюшин. Этот человек известен многим кировчанам и слобожанам. Дмитрий Олюшин многое сделал для города Слободского. Организовывал культурные мероприятия, концерты. Всегда был патриотом родного региона.

В 90-х он основал холдинг OLDI, который по сей день успешно работает, обеспечивая крупнейшие концертные площадки России оборудованием. Дмитрий успел поработать депутатом в местной Слободской думе.

Он скончался в Москве. Причина — осложнения на фоне коронавируса. В слободских пабликах люди вспоминают Дмитрия, как достойного человека, многие соболезнуют родным и близким. Всех интересует вопрос, когда состоятся похороны. Накануне близкие бизнесмена сообщили, что прощание пройдёт в городе Мытищи в местном храме Пресвятой Богородицы. Всё состоится завтра, 5 декабря, в первой половине дня.

Редакция присоединяется к соболезнованиям.

Ранее мы сообщали о том, что не стало одного из самых известных журналистов «Кировской правды» 1970-х, 1980-х и 1990-х годов Владимира Шишкина. Владимир Иванович ушёл в возрасте 80 лет после продолжительной болезни.

Фото: ritual-msk.ru