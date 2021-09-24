Известный юморист из Кирова Сергей Мезенцев женился

О приятном событии молодой человек сообщил в своих соцсетях.

Столичные издания светской хроники сегодня пестрят заголовками об уроженце Кирова Сергее Мезенцеве. Он известный комик и актёр. Живет в Москве.

Но начинал свою творческую карьеру молодой человек в Кирове. Работал на местном телевидении. В 2007 году переехал в столицу. Там Сергей Мезенцев работал над несколькими успешными юмористическими проектами. Обрёл популярность. Сейчас играет в кино, ведёт блоги.

Сегодня в своём «Инстаграме» артист поделился с подписчиками радостным событием — он женился. Избранницей стала девушка по имени Марианна. Она стилист. Работает на Первом канале.

— Ничему жизнь нас не учит. Позвольте представить вам мою жену Марианну, — написал артист под фотографией в соцсети.

Известно, что у Сергея это уже второй брак. С первой женой он прожил больше 15 лет. Есть сын.

Фото: Instagram.com