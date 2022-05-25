К 1 июня в Кирове потеплеет до +26 градусов

С 26 мая в Киров начнет постепенно возвращаться теплая погода. Об этом сообщают такие сервисы, как Яндекс.погода и Гисметео. Потепление обещает и Кировский гидрометцентр.

В четверг, 26 мая, в Кирове ожидается до +13 градусов днем и до +4 ночью. На почве возможны заморозки.

В пятницу, 27 мая, потеплеет до +15. Ночью ожидается до +5, но заморозки на почве все еще возможны.

В выходные ожидается до +17 градусов. Потепление будет сопровождаться дождями и грозами.

На следующей неделе тенденция к потеплению продолжится. А 1 июня в Кирове ожидается первый по-настоящему жаркий день – до +26 градусов.